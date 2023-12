Shenzhen Prolto Supply Chain Management Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne sehen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Prolto Supply Chain Management heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,13 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI7 ist Shenzhen Prolto Supply Chain Management hier weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral" Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik, 2,3). Die Shenzhen Prolto Supply Chain Management-Aktie wird daher aufgrund dieser Dividendenpolitik mit "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 3,11 Prozent erzielt, was 3,22 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -0,62 Prozent. Shenzhen Prolto Supply Chain Management liegt aktuell 3,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Prolto Supply Chain Management. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.