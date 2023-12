Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Shenzhen Overseas Chinese Town-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,36 CNH lag, während der aktuelle Kurs nur 3,16 CNH beträgt, was einer Abweichung von -27,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,48 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -9,2 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Overseas Chinese Town mit 91,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 0 auf, wodurch die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet wird und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Shenzhen Overseas Chinese Town mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.