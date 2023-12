Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie: In Lauerstellung

Shenzhen Overseas Chinese Town: Aktienanalyse

Die Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert.

Fundamentalanalyse: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 91,25, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt daher eine neutrale Einschätzung.

Sentiment und Buzz: In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "schlecht" bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Performance der Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie in den letzten 12 Monaten war mit -44,98 Prozent deutlich schlechter als der Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem insgesamt "schlechten" Rating in dieser Kategorie führt.

Technische Analyse: Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "schlechtes" Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie ein eher negativer Gesamteindruck, der Anlegerinnen und Anleger zum genauen Abwägen von Investitionen anregen sollte.