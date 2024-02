Shenzhen Overseas Chinese Town Aktie: Finger weg?

Die Shenzhen Overseas Chinese Town hat in Bezug auf die Dividende eine Bewertung von 0 % erhalten, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit (2,68 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 2,68 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt die Rendite der Shenzhen Overseas Chinese Town bei -42,41 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,79 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die Shenzhen Overseas Chinese Town mit einer Rendite von -42,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der Shenzhen Overseas Chinese Town liegt bei 51,39 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Overseas Chinese Town für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei der Shenzhen Overseas Chinese Town in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt erhält die Shenzhen Overseas Chinese Town auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.