Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Shenzhen Noposin Crop Science zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,54 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,28 CNH erreicht hat. Dies stellt eine Distanz von +23,08 Prozent zum GD200 dar und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,13 CNH, was einen Abstand von +14,15 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Noposin Crop Science eine Dividendenrendite von 2,08 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der "Chemikalien"-Branche beträgt 1 Prozent, daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shenzhen Noposin Crop Science haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Shenzhen Noposin Crop Science mit 46,38 Prozent im letzten Jahr mehr als 55 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,15 Prozent, wobei Shenzhen Noposin Crop Science mit 54,53 Prozent erneut deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.