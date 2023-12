Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Shenzhen Noposin Crop Science hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Während in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien stattfanden, sind in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgekommen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie der Shenzhen Noposin Crop Science heute neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von Shenzhen Noposin Crop Science eine Rendite von 53,42 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien", die eine durchschnittliche Rendite von -8,26 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Aktie mit 61,68 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,85 CNH lag, was einem Unterschied von +3,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Shenzhen Noposin Crop Science ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,26 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie aufgrund der unterschiedlichen Bewertungskriterien eine neutrale Gesamtbewertung.