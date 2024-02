Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie von Shenzhen Noposin Crop Science. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird Shenzhen Noposin Crop Science als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,86 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass investierende Personen bei Shenzhen Noposin Crop Science eine Dividendenrendite in Höhe von 1,9 % erzielen können, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.