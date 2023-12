Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 7,57 CNH auf 8,06 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von +6,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 8,29 CNH, was nahe dem aktuellen Kurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,42 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +61,65 Prozent im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche und eine Überperformance von 61,65 Prozent im Vergleich zum "Materialien"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Noposin Crop Science liegt bei 2,08 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,95 % liegt und daher zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Shenzhen Noposin Crop Science eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ist Shenzhen Noposin Crop Science also ein "Gut"-Wert.