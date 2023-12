Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Shenzhen Noposin Crop Science beträgt 57,98, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Noposin Crop Science liegt bei 25, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemiebranche auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Noposin Crop Science beträgt derzeit 2,08 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,95 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shenzhen Noposin Crop Science war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Shenzhen Noposin Crop Science in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft werden muss.

