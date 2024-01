Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shenzhen Noposin Crop Science ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Diese Beurteilung stützt sich auf die Auswertung von Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Trotzdem wurden in den Diskussionen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Noposin Crop Science mit 25,26 in etwa auf dem Branchendurchschnittsniveau. Die Branche "Chemikalien" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder über- noch unterbewertet erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shenzhen Noposin Crop Science zeigt, dass die Aktie als überkauft angesehen wird, da der RSI bei 80,56 liegt. Die langfristige Betrachtung über den RSI25 von 25 Tagen gibt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Shenzhen Noposin Crop Science eine Rendite von 53,42 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -7,39 Prozent liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein gutes Rating in dieser Kategorie.