Shenzhen Noposion Agrochemicals Manufacturing Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 55,85, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shenzhen Noposin Crop Science daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert besprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,97 Prozent ergibt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Noposin Crop Science-Aktie liegt bei 2,08 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent liegt. Daher wird von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung als Investment vergeben.