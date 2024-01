Shenzhen New Nanshan Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Das Anleger-Sentiment für die Shenzhen New Nanshan-Aktie wurde in den sozialen Medien intensiv diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mehr auf negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen New Nanshan-Aktie derzeit einen Relative Strength Index (RSI) von 58,82 aufweist, was als neutral eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung von 67.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls neutral erscheinen lässt.

Die technische Analyse der Shenzhen New Nanshan-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,81 CNH lag, was einer Abweichung von -15,11 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 3,05 CNH eine Abweichung von -7,87 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus der technischen Analyse für die Shenzhen New Nanshan-Aktie.