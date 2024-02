Shenzhen New Nanshan Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Shenzhen New Nanshan haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen New Nanshan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Shenzhen New Nanshan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,22 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,71 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen New Nanshan-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für die Shenzhen New Nanshan-Aktie.