Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit bei 25,1 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -30,05 Prozent, wobei Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique aktuell 28,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 4,04 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel" ist. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating insgesamt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,16 HKD für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,164 HKD, was einer Differenz von +2,5 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der letzte Schlusskurs (0,164 HKD) liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt (0,15 HKD) um +9,33 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Fall führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.