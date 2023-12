Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique Aktie: Eine Gewinnchance?

Aufgrund des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique-Aktie beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 53,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurde weder positiv noch negativ über die Aktie diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,45 Prozent erzielt, was 4,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,94 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 4,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique derzeit -4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Daher wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

