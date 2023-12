Shenzhen Neptunus Bioengineering Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shenzhen Neptunus Bioengineering. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 65,22 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,13 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird Shenzhen Neptunus Bioengineering insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die allgemeine Meinung über Shenzhen Neptunus Bioengineering besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Shenzhen Neptunus Bioengineering-Aktie bei 3,2 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3 CNH deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,76 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Shenzhen Neptunus Bioengineering eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Shenzhen Neptunus Bioengineering auf Basis der verschiedenen Analysen mit unterschiedlichen Bewertungen versehen, die von "Neutral" bis "Schlecht" reichen.