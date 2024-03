Shenzhen Mindata Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Shenzhen Sea Star verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,48 Prozent, was einer Unterperformance von 17,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" entspricht. Dabei liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" bei -18,89 Prozent, und Shenzhen Sea Star liegt aktuell 12,58 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shenzhen Sea Star momentan einen leicht niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 0,7 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung generiert daher eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.