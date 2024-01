Shenzhen Megmeet Electrical-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Shenzhen Megmeet Electrical-Aktie erhält aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 29,36 CNH, während der aktuelle Kurs bei 23,15 CNH liegt, was eine Abweichung von -21,15 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 24,97 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,29 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Megmeet Electrical-Aktie liegt bei 91,91, was als überkauft betrachtet wird und zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 58 liegt, wird als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Shenzhen Megmeet Electrical festgestellt. Obwohl eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wird das Kriterium insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Unternehmen Shenzhen Megmeet Electrical insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.