Shenzhen Megmeet Electrical Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Shenzhen Megmeet Electrical hat in den letzten 50 Tagen eine Kursdifferenz von -7,08 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) von 23,35 CNH verzeichnet, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,55 Prozent, was auch zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, wurden sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Megmeet Electrical war jedoch kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shenzhen Megmeet Electrical liegt bei 39,24 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,6, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Dividende verzeichnet Shenzhen Megmeet Electrical eine Dividendenrendite von 0,18 Prozent, was 1,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.