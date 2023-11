Shenzhen Mason Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Der Aktienkurs von Shenzhen Mason hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 259,36 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 17,26 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shenzhen Mason im Branchenvergleich eine Outperformance von +242,1 Prozent aufweist. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen punkten, da hier eine durchschnittliche Rendite von 12,28 Prozent erzielt wurde, während Shenzhen Mason um 247,08 Prozent darüber lag. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Shenzhen Mason aktuell 0, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine negative Differenz von -1,02 Prozent darstellt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Shenzhen Mason-Aktie beträgt 9,33 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 14,19 CNH, was einem Unterschied von +52,09 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und dieser beträgt aktuell 14,08 CNH, was einer neutralen Bewertung für die Aktie entspricht. Insgesamt erhält Shenzhen Mason für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine negative Entwicklung. Die Stimmung für Shenzhen Mason hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.