Shenzhen Mason Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Shenzhen Mason hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 146,12 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 20,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +125,35 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Mason. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 131,39 Prozent überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +17,55 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Mason-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Mason liegt bei einem Wert von 47, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Shenzhen Mason daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Shenzhen Mason ist neutral, sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Shenzhen Mason in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Somit wird das Unternehmen hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.