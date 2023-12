Shenzhen Mason Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Shenzhen Mason: Aktienanalyse und Bewertung

Die Shenzhen Mason-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Shenzhen Mason diskutiert wurde. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen gab, wird die Aktie heute neutral bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shenzhen Mason in den letzten 12 Monaten eine Performance von 136,01 % erzielt, was eine Outperformance von +116,52 % im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shenzhen Mason mit 47,83 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Shenzhen Mason in Bezug auf die Dividende als "Schlecht", in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" und in Bezug auf den Aktienkurs und fundamentale Kriterien als "Gut" eingestuft wird.