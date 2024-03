Shenzhen MTC Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Shenzhen Mtc gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, ohne negative Diskussionen. Deshalb bewerten wir die Aktie als "Gut". Allerdings ergaben statistische Auswertungen der historischen Daten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shenzhen Mtc liegt derzeit bei 95,65 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder Über- noch Unterkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shenzhen Mtc-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 5,33 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 5,19 CNH auf ähnlichem Niveau, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Shenzhen Mtc eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

