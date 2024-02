Shenzhen MTC Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Shenzhen Mtc zeigt eine neutrale kurzfristige Einschätzung, da der Kurs von 5,26 CNH momentan -0,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Für die vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einstufung vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +0,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Shenzhen Mtc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,11 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -12,89 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Shenzhen Mtc eine Outperformance von +39 Prozent aufweist. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Shenzhen Mtc mit einer Rendite von -12,98 Prozent um 39,09 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Mtc gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Mtc aktuell 14. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus diesem Grund wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, sondern erhält eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.