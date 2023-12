Shenzhen MTC Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Für die Shenzhen Mtc-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 67,48 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Shenzhen Mtc daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shenzhen Mtc eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Feedback, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Mtc daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shenzhen Mtc festgestellt werden. Daher wird in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Shenzhen Mtc für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Mtc in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 72,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 5,49 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +66,84 Prozent. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Shenzhen Mtc mit einer Rendite von 6,97 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 65,35 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.