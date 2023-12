Shenzhen Liantronics Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite von Shenzhen Liantronics beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung unserer Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Liantronics liegt bei 846,87, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Shenzhen Liantronics in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der Wert auf Basis der letzten 200 Handelstage führt zu einer "Gut"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shenzhen Liantronics-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.