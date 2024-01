Shenzhen Liantronics Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Shenzhen Liantronics zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Liantronics ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Liantronics liegt bei einem Wert von 846, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Liantronics als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7 von 91,59 und einem RSI25 von 46,24. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.