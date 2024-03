Shenzhen Liantronics Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Die Shenzhen Liantronics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Liantronics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,22 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (4,75 CNH) liegt somit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +12,56 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 4,88 CNH, bei dem der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt liegt (-2,66 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Shenzhen Liantronics-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in Bezug auf Shenzhen Liantronics ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shenzhen Liantronics aktuell mit einem Wert von 62,82 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die technische Analyse des RSI zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".