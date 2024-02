Shenzhen Liantronics Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse von Shenzhen Liantronics zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 4,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Andererseits liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 4,87 CNH, was einer Abweichung von -16,84 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shenzhen Liantronics auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Shenzhen Liantronics wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Liantronics in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, und lag sogar 25,54 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.