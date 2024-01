Shenzhen Laiao Hi-Tech Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten vier Wochen gab es bei Shenzhen Laibao Hi-tech eine positive Veränderung in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies lässt darauf schließen, dass das Bild der Aktie in den sozialen Medien verbessert wurde. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns ein "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shenzhen Laibao Hi-tech daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Laibao Hi-tech mit 23,36 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Nach diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shenzhen Laibao Hi-tech-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (62,6), und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shenzhen Laibao Hi-tech.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,06 Prozent, was 1,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 1,01) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shenzhen Laibao Hi-tech-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.