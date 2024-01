Shenzhen Laiao Hi-Tech Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Shenzhen Laibao Hi-tech können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für Shenzhen Laibao Hi-tech.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Laibao Hi-tech verläuft derzeit bei 9,24 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,82 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,28 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 10,49 CNH angenommen, was einer Differenz von -6,39 Prozent entspricht. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Laibao Hi-tech liegt bei 23,36, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Laibao Hi-tech diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.