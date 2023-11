Shenzhen Laiao Hi-Tech Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik":

Der Sentiment und Buzz rund um Shenzhen Laibao Hi-tech haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shenzhen Laibao Hi-tech liegt bei 50,43 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,06 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Laibao Hi-tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 9,02 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um 21,06 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 10,05 CNH und einer Abweichung von +8,66 Prozent auf eine positive Entwicklung hin.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,13 Prozent erzielt, was 19,85 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Shenzhen Laibao Hi-tech um 14,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt erhält Shenzhen Laibao Hi-tech somit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"- oder "Gut"-Rating, was auf eine solide Performance des Unternehmens hinweist.