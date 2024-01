Shenzhen Kstar Science Aktie: Wer hätte das gedacht?

Derzeit schüttet Shenzhen Kstar Science And Dividenden aus, die nur leicht niedriger sind als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,26 Prozentpunkte (1,22 % gegenüber 1,48 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Shenzhen Kstar Science And eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Kstar Science And daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der sich auf 7-Tage-Basis ergibt, liegt aktuell bei 67,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shenzhen Kstar Science And weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,6, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Shenzhen Kstar Science And daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shenzhen Kstar Science And derzeit -0,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.