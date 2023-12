Shenzhen Kstar Science Aktie: Ruhig bleiben!

Das chinesische Unternehmen Shenzhen Kstar Science And hat kürzlich seine Dividende bekannt gegeben. Die Dividendenrendite beträgt 1,22 %, was 0,3 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,52 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Shenzhen Kstar Science And bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shenzhen Kstar Science And-Aktie bei 28,13 CNH lag, was einen Unterschied von -19,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Shenzhen Kstar Science And. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.