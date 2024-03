Shenzhen Kstar Science Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Shenzhen Kstar Science And-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 29,64 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 25,91 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 24,03 CNH angenommen, was einer Differenz von +7,82 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Laut den Diskussionen in den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Shenzhen Kstar Science And-Aktie veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Shenzhen Kstar Science And-Aktie mit -42,36 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,94 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Shenzhen Kstar Science And mit 24,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Kstar Science And liegt bei einem Niveau von 36,84 und führt somit zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,68 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.