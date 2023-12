Shenzhen Kstar Science Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutsame Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Shenzhen Kstar Science And weist derzeit ein KGV von 18 auf. Im Branchenvergleich "Elektrische Ausrüstung" liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Demnach ist Shenzhen Kstar Science And aus fundamentalen Gesichtspunkten weder über- noch unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI von Shenzhen Kstar Science And liegt bei 63,22 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 65,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Shenzhen Kstar Science And eine Performance von -38,69 Prozent, was zu einer Unterperformance von -37,66 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite sogar um 37,99 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet auf eine verbesserte Stimmung und erhöhte Aktivität für Shenzhen Kstar Science And in den letzten Wochen hin. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.