Shenzhen Kondarl Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 37,54 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Nach der RSI-Bewertung erhält die Aktie daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times liegt mit einem Kurs von 19,49 CNH aktuell um +3,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,61 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.