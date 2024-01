Shenzhen Kondarl Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times steht derzeit bei 20,09 CNH, während der Kurs der Aktie selbst bei 18,3 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,91 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 18,74 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -2,35 Prozent zu einem "Neutral" macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 67, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch auf Basis der RSIs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Immobiliensektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,29 Prozent erzielt, was 21,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,51 Prozent, und die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie liegt aktuell 21,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger die Aktie größtenteils positiv bewerten, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit erhält Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.