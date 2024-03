Shenzhen Kondarl Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 19,04 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 17,18 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,77 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 17,47 CNH, was einem Abstand von -1,66 Prozent entspricht und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine weitere "Schlecht"-Bewertung aufgrund der RSI-Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Immobilien- und Nahrungsmittelsektor hat die Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times-Aktie eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.