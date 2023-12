Shenzhen Kinwong Electronic Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Shenzhen Kinwong Electronic wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Shenzhen Kinwong Electronic als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 27,56, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50,74 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Shenzhen Kinwong Electronic in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,1 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 4,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Shenzhen Kinwong Electronic durchschnittlich war. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend negative Stimmung und Bewertung für die Aktie von Shenzhen Kinwong Electronic, sowohl in den sozialen Medien als auch im Branchenvergleich und im Vergleich zu ähnlichen Aktien.