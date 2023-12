Shenzhen Kinwong Electronic Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shenzhen Kinwong Electronic wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt derzeit bei 52,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,11 an, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Kinwong Electronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,22 CNH. Der letzte Schlusskurs von 21,79 CNH weicht somit um -6,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der durchschnittliche Schlusskurs mit 21,96 CNH nur um -0,77 Prozent abweicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Shenzhen Kinwong Electronic. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für Shenzhen Kinwong Electronic. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, weshalb auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" vergeben wird.

