Shenzhen Kinwong Electronic Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz widerspiegeln. In Bezug auf Shenzhen Kinwong Electronic ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten insgesamt schwach, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Shenzhen Kinwong Electronic bei 21,03 CNH, was einer Entfernung von -5,1 Prozent vom GD200 (22,16 CNH) entspricht, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 19,91 CNH und signalisiert somit ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +5,63 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Shenzhen Kinwong Electronic-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shenzhen Kinwong Electronic liegt bei 49, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shenzhen Kinwong Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,37 Prozent erzielt, was 2,07 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite der Aktie aktuell 6,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -10,6 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.