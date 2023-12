Shenzhen Kingdom Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Technische Analyse von Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,05 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,08 CNH liegt (-14,02 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,23 CNH, was einer Abweichung von nur -1,23 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Shenzhen Kingdom Sci-tech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 41,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen war in letzter Zeit höher als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz.