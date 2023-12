Shenzhen Kingdom Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Shenzhen Kingdom Sci-tech verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die durchschnittlich um 18,89 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,7 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,2 Prozent, wobei Shenzhen Kingdom Sci-tech 4,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,98 CNH für den Schlusskurs der Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,89 CNH (-22,1 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen und Meinungen über Shenzhen Kingdom Sci-tech in den sozialen Medien signalisieren derzeit überwiegend positive Stimmungen. Sowohl in den Kommentaren der letzten Wochen als auch in den Themen der vergangenen Tage überwiegen die positiven Meinungen. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Shenzhen Kingdom Sci-tech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Kingdom Sci-tech zeigt eine Ausprägung von 85,83, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".