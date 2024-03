Shenzhen Kingdom Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Allerdings haben sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen bezüglich des Unternehmens Shenzhen Kingdom Sci-tech unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für den Shenzhen Kingdom Sci-tech-RSI ergibt sich eine Ausprägung von 50,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die vergangenen 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für die Shenzhen Kingdom Sci-tech. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,81 CNH, während der Kurs der Aktie bei 12,82 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,08 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Weiterhin ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 11,92 CNH, was einer Abweichung von +7,55 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Shenzhen Kingdom Sci-tech mit -0,34 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,73 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Shenzhen Kingdom Sci-tech mit 18,39 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein Rating "Gut" in dieser Kategorie.

