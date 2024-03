Shenzhen Kingdom Aktie: Abwarten

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shenzhen Kingdom Sci-tech in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält Shenzhen Kingdom Sci-tech eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie bei 12,82 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,08 CNH liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,79 CNH, während der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" hat die Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie eine Rendite von -0,34 Prozent erzielt, was 13,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt -18,56 Prozent, und Shenzhen Kingdom Sci-tech liegt aktuell 18,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie liegt bei 35,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis dieses Gesamtbildes wird die Aktie daher insgesamt mit einem Rating "Neutral" versehen.