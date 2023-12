Shenzhen Kedali Industry, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Shenzhen Kedali Industry liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 29,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies entspricht einem Unterschied von mehr als 36 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 13,03 Prozent lag, schneidet Shenzhen Kedali Industry mit einer Rendite von 42,38 Prozent schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Kedali Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 113,26 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 78,1 CNH liegt damit deutlich darunter, was einem Unterschied von -31,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (86,17 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (Unterschied -9,37 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen rund um Shenzhen Kedali Industry. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Unsere Analyse zur Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Shenzhen Kedali Industry in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.