Shenzhen Kedali Industry Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit besonders über die Aktie von Shenzhen Kedali Industry diskutiert, und dabei wurden vorwiegend positive Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Aspekten von Shenzhen Kedali Industry befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Kedali Industry bei 18, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche "Automatische Komponenten" auf einem durchschnittlichen Niveau liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) im Zeitraum von 7 Tagen, und hier liegt der Wert für Shenzhen Kedali Industry bei 48,31, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Kedali Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 111 CNH. Der letzte Schlusskurs (81,64 CNH) weicht somit um -26,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein neutraleres Bild, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Zusammenfassend erhält die Shenzhen Kedali Industry-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.