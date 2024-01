Shenzhen Kedali Industry Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Shenzhen Kedali Industry diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem die positiven Themen rund um Shenzhen Kedali Industry im Meinungsmarkt diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Kedali Industry derzeit eine Dividendenrendite von 0,34 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 1,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Kedali Industry liegt bei einem Wert von 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Kedali Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 111 CNH. Der letzte Schlusskurs (81,64 CNH) weicht somit um -26,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Shenzhen Kedali Industry-Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende, eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht und ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.