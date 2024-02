Shenzhen Kedali Industry Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Aktienkurs von Shenzhen Kedali Industry hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -48,38 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -6,09 Prozent, wobei Shenzhen Kedali Industry mit 42,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shenzhen Kedali Industry liegt bei 43,13, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Kedali Industry in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Shenzhen Kedali Industry in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wurde jedoch weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.